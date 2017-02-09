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  3. 20 yaşındaki genç yasak avlanmadan yakalandı
20 yaşındaki genç yasak avlanmadan yakalandı

20 yaşındaki genç yasak avlanmadan yakalandı

Topçuköy’de, dün öğleden sonra Y.K. (E-20 ), babası adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandığı sırada av koruma ekipleri tarafından tespit edildi.

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Topçuköy’de,  dün öğleden sonra Y.K. (E-20 ), babası adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandığı sırada av koruma ekipleri tarafından tespit edildi.

OIayın bilgisine getirilmesiyle av tüfeği ve 2 fişeği emare alan polis, Y.K. hakkında yasal işlem başlattı.

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