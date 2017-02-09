20 yıllık eşi evden atmak istedi

Haluk Doğandor

Gamze Çelebi, 20 yıllık eşinin kendisini evden zorla dışarıya atmak istediği iddiası ile yardım istedi. Konuyu araştırmak üzere Mehmetçik Köyü’ne giden Star Kıbrıs ekibi, Mustafa-Gamze Çelebi çifti ile konuştu.

Bundan tam 20 yıl evvel kendisi gibi engelli Mustafa Çelebi ile evlenen Gamze Çelebi’nin bir çocukları dünyaya gelir ancak o çocuğun da zihinsel engelli olduğu gerçeği yaşamlarını zorlaştırır.

Tam 20 yıl iyi kötü yaşamlarını sürdüren çiftin arası geçen yıl bozulur. Kocasının kendisini boşamak isteyip evden zorla atmak istediği iddiasında ısrar eden Gamze Çelebi, kayın biraderi Mehmet Çelebi’nin de kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu. Buna karşın Mehmet Çelebi kesin bir dille bu iddianın doğru olmadığını Gamze Çelebi’ye karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını söyledi, Gamze Çelebi’nin iddialarını reddetti. Gamze Çelebi’nin kocası Mustafa Çelebi ile konuşurken, şiddet olup olmadığını sorduğumuz anda yanımıza gelen çocukları Hasan Çelebi babasının annesini süpürge ile dövdüğünü söyledi. Kocası tarafından tam 20 yıl sonra sokağa atılmak istenen Gamze Çelebi, boşanmak istemediğini ve evden ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Biz Star Kıbrıs ekibi olarak engelli bir ailenin zorluklarla olan mücadelesini ortaya çıkarırken, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin konuya el atmasını ve bu aileye yardımcı olmasını umut ediyoruz.