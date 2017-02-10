2012'de kayboldu, 5 yıl sonra Amazon ormanlarından çıktı

Kanada'nın Vancouver kentinde 2012 yılında kaybolan Anton Pilipa, gerçek bir hayatta kalma hikâyesini yaşadı. Evinin önünden üzerinde yalnızca kıyafetleriyle ayrılan Pilipa, ABD, Meksika, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Venezüella, Arjantin'i yalın ayak yürüyerek geçti.

Ailesi ise verdikleri uzun uğraşların ardından artık aramaya pes etmek üzere oldukları oğullarını nihâyet 39 yaşına geldiğinde bir kez daha görebildi. Daha önce şizofreni tanısı konulan yoksulluğa karşı mücadele eden bir aktivist olan Pilipa, Brezilya'nın Amazon ormanları bölgesindeki en büyük kenti Manaus yakınlarında yalın ayak dolaşırken bulundu.

YARDIMLARLA EVİNE ULAŞTI

Üzerinde hiçbir kimlik belgesi olmayan Pilipa bu süreçte üzerindeki kirli giysiler ve yalın ayak gezmesi nedeniyle dilenci sanılıyordu. Ancak bazı uluslararası ajanslar ve konsolosluklar sayesinde ailesine yeniden kavuşabildi. Ayrıca sosyal medyada Pilipa'nın evine ulaşabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

​Daily Mail'e konuşan Anton'un ağabeyi Stefan "Şok oldum, öldüğünü düşünüyordum. Ancak içimden bir yerlerde bu olamaz diyordum. Onun yaşadığını görünce inanılmaz mutlu oldum" dedi.

Öte yandan Pilipa'nın bu süre zarfında çöpten ve bazı insanlardan aldığı yemek ve giysilerle hayatta kaldığı aktarıldı.