2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak
LTB ile EMAA ortaklaşa düzenlediği 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ortaklaşa düzenlediği 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak olan serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.
Sergi, 3 Mart Cuma gününe kadar 14.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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