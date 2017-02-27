Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ortaklaşa düzenlediği 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak olan serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Sergi, 3 Mart Cuma gününe kadar 14.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.