Lefkoşa18 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak
2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak

2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak

LTB ile EMAA ortaklaşa düzenlediği 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak.

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ortaklaşa düzenlediği 2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi yarın açılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak olan serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Sergi, 3 Mart Cuma gününe kadar 14.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.