2016’da 39 asker ile 48 öğrenci uyuşturucudan tutuklandı
Rum polisinin, 2016 yılında 39 asker ile 48 öğrenciyi uyuşturucu tasarrufu suçundan tutukladığı bildirildi.
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Rum polisinin, 2016 yılında 39 asker ile 48 öğrenciyi uyuşturucu tasarrufu suçundan tutukladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Polisi Narkotik Şube’nin (İKAN) açıkladığı rakamlara göre, 14-24 yaş arasındaki 326 kişinin de geçen yıl, uyuşturucuyu bağımlılığını tedavi eden terapi merkezlerinde tedavi gördüğünü yazdı.
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