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  3. 2016’da 39 asker ile 48 öğrenci uyuşturucudan tutuklandı
2016’da 39 asker ile 48 öğrenci uyuşturucudan tutuklandı

2016’da 39 asker ile 48 öğrenci uyuşturucudan tutuklandı

Rum polisinin, 2016 yılında 39 asker ile 48 öğrenciyi uyuşturucu tasarrufu suçundan tutukladığı bildirildi.

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Rum polisinin, 2016 yılında 39 asker ile 48 öğrenciyi uyuşturucu tasarrufu suçundan tutukladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Polisi Narkotik Şube’nin (İKAN) açıkladığı rakamlara göre, 14-24 yaş arasındaki 326 kişinin de geçen yıl, uyuşturucuyu bağımlılığını tedavi eden terapi merkezlerinde tedavi gördüğünü yazdı.

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