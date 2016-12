Box Office Mojo, 2016 yılında dünya genelinde en fazla gişe hasılatı elde eden filmleri sıraladı.

Listenin başında Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Captain America: Civil War yer aldı. Onu Finding Nemo’nun (Kayıp Balık Nemo) devam filmi olan Finding Dory izledi. Üçüncü sırada ise bir başka animasyon yapım olan Zootopia‘yı görüyoruz. Yılın en başarılı çizgi roman uyarlaması kabul edilen Deadpool kendisine yedinci sırada yer buldu.

Yoğun eleştirilere maruz kalan Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad da en çok izlenenler listesine girmeyi başardı. İşte 2016’nın gişede rekor kıran yabancı filmleri:

1. Captain America: Civil War

2. Finding Dory

3. Zootopia

4. The Jungle Book

5. The Secret Life of Pets

6. Batman v Superman: Dawn of Justice

7. Deadpool

8. Suicide Squad

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them

10. Doctor Strange

11. Rogue One: A Star Wars Story

12. The Mermaid (Mei ren yu)

13. X-Men: Apocalypse

14. Kung Fu Panda 3

15. Warcraft