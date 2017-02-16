2017 model Nokia 3310 böyle olabilir

2017 model Nokia 3310'un konsept tasarımı yayınlandı.

Sizlere geçtiğimiz günlerde Nokia'nın efsane cep telefonu Nokia 3310'un modern bir versiyonunun önümüzdeki MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacağı haberini vermiştik. Şimdi de 2017 model Nokia 3310'un konsept tasarımı yapıldı.

2000 yılında piyasaya sürülen ve dünya genelinde 126 milyon satarak en başarılı telefonlardan biri olan Nokia 3310'un modern versiyonunun nasıl olacağını merak ediyoruz.

CurvedLabs ve Martin Hajek tarafından hazırlanan Nokia 3310 konsept tasarımı, telefonun nasıl görüneceğine ve hangi özelliklere sahip olabileceğine dair fikirler sunuyor.

Konsept tasarımda telefon, orijinal Nokia 3310'da olduğu gibi fiziksel tuş takımına sahip, Ayrıca telefonun ön yüzünde ön kamera ve USB-C bağlantı noktası olduğu görülüyor.