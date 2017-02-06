2017 Tarımsal Destek Programı açıklandı

Tarımsal üretimde çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini sağlayarak verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla küçük-orta ölçekli aile işletmeleri hedef alınarak hazırlanan ve 2017’de uygulanacak tarımsal destek programı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, destek programının tarımsal destekler, sektörde yaşanan ve yaşanması muhtemel problemler, kayıtların güncel tutulması ve rekabet edebilir sektör oluşturulması amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın destek programının, tarım destekleme bütçe sınırları dikkate alınarak oluşturulduğu da belirtildi.

Buna göre, 2017 Tarımsal Destek Programında, Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri ve Diğer Teşebbüsler Ödemeleri adı altında iki kalemden tarım sektörüne verilecek destekler yer alıyor.

Tarımsal Destek Programı, hayvansal üretim destekleri, bitkisel üretim destekleri, süt ve süt mamulleri ihracat teşvik destekleri, narenciye ihracat teşvik desteklerini içeriyor.

ÇİĞ SÜT DESTEKLENECEK

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilerin, işletme başına her durumda yılda 150 bin TL’yi aşmamak kaydıyla ve bin 300 litre/gün’e kadar olan çiğ inek sütü desteklenecek.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere işletme başına üst limit olmaksızın Süt Endüstri Kurumu’na (SÜTEK) teslim ettiği her litre çiğ süt için Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar kadar çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

Damızlık kayıt sisteminin kurulmasına müteakiben sisteme kayıtlı anadan ve Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından kullanılmasına izin verilen boğa sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara, buzağı başına 100 TL suni tohumlamadan doğan buzağı desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlık sığır yetiştiricilerine anaç sığır başına 20 TL destek ödenecek. Küçükbaş hayvanlar için ödenecek miktarı ise 1-250 arası anaç küçükbaş için 85 TL, 251-400 anaç küçükbaş için 80 TL ve 401-700 anaç küçükbaş için 60 TL olacak.

Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile arıcılara, arılı kovan başına 20 TL destekleme ödemesi yapılacak.

BALIKÇILARA SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla, 1975 Balıkçı Gemileri Yasası kapsamına giren küçük balıkçı gemileri sicili kayıtlı gemi sahibi mesleki balıkçılara, Bakanlık tarafından yüzde 50'ye kadar sosyal sigorta prim desteği ödemesi yapılacak.

BALON BALIĞI’NA 3 TL

Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde 2017 döneminde düzenlenecek sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını Hayvancılık Dairesi'ne teslim eden izinli balıkçılara ise balık başına 3 TL destek sağlanacak.

DANE ÜRETİME DESTEK

Dane üretimine yönelik tahıl alanlarına ve nadas alanlarına 4 bin dönüme kadar olan alanlar için 32 TL/dönüm destekleme ödemesi yapılacak.

Üretim sezonunda veya çok yıllık olarak üretilen sulu yem bitkisi ekimi yapan çiftçiler için tek yıllık mısır, lolium, karamba, sudan otu gibi ürünlerde dönüm başına 60 TL, yonca gibi çok yıllık ürünler için de dönüm başına 75 TL destek öngörüldü.

Konvansiyonel narenciye ekim alanlarına yönelik olarak üreticilere, 1-5 dönüm arası için 200 TL, 5 dönüm ve üzeri olanlar için de dönüm başına 250 TL ödeme gerçekleştirilecek.

KOOPERATİFLEŞEN ÜRETİCİLERE YÜZDE 20 İLAVE DESTEK SAĞLANACAK

Ayrıca bu yıl ilk kez kümelenmeyi ve birlikte hareket etmeyi özendirmek amacıyla narenciye alanlarında üretim faaliyetlerinin birleştirilmesi ve en az 100 Dönüm alanda üretim faaliyetlerinde birlikte hareket edecek üreticilere (Sulama, budama, gübreleme, toprak işleme v.b) ilave yüzde 10 ek destek verilecek.

Üretim faaliyetlerinin koop olarak birleştirilmesi ve en az 150 Dönüm alan için kooperatifleşen üreticilere (Sulama, budama, gübreleme, toprak işleme v.b) ilave yüzde 20 ek destek sağlanacak.

TARIMA DESTEK

Çok yıllık erik, zerdali, kayısı, bağ, zeytin, ceviz, badem, harnup, nar üretiminde dönüm başına 120 TL destek ödemesi yapılacak. Sebze alanlarının desteklenmesine yönelik dönüm başına 80 TL, üretim sezonunda üretilen patates üretiminin desteklemesine yönelik olarak da dönüm başına 100 TL destek ödemesi yapılacak

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip üreticilere ek olarak sertifika başına 500 TL destekleme ödemesi yapılacak.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖZENDİRİLMESİ DE PROGRAMIN GÜNDEMİNDE

Narenciye sektöründe piyasanın talep ettiği ürün yelpazesini oluşturmak ve buna bağlı ihracatta rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir bir pazar oluşturmak amacıyla tür değişikliği özendirilecek.

Bu kapsamda, gençleştirme budamasının yüzde 100 uygulanması halinde ağaç başına 22 TL, yüzde 50 uygulamalarda ağaç başına 17 TL, aralara yeni dikim yapılması halinde de ağaç başına 27 TL destek verilecek.

Narenciye bahçelerinde yapılacak aşılama ile çeşit değiştirme uygulaması için de ağaç başına 22 TL ödenecek. Diğer meyve çeşitleri için de ağaç başına 50 TL destek verilecek.