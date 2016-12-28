2017 yeni yıl kutlama mesajları...

TOROS: “KIBRIS TÜRK TOPLUMU UYGARLIĞIN HER ALANINDAKİ BÜYÜK YARIŞTA İNSANLIĞI YÜCELTEN TÜM GÜZEL DEĞERLERİYLE YER ALMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, yayınladığı yeni yıl mesajında; 2017’nin tüm dünya ülkelerine sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Toros, mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun dünyada süregelen ekonomi, hukuk, teknoloji ve insan hakları başta olmak üzere uygarlığın her alanındaki büyük yarışta insanlığı yücelten tüm güzel değerleriyle yer alması gerektiğini ifade etti.

2017 yılına yaklaşıldığı bu günlerin Kıbrıs’ın tarihi bir dönemine tanıklık ettiğini belirten Toros, bu süreçte yarım yüzyılı aşan Kıbrıs sorununun çözümü için sarf edilen çabalara bakıldığında, adil ve kalıcı bir sonuca yaklaşıldığını söyledi.

“Krizlerle ve istikrarsızlıklarla çevrili bölgemizde gelecek kuşakların huzur ve refah içinde varlıklarını sürdürebilmeleri için karşılıklı saygı temelinde bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bu kadar uzun süre devam eden bir sorunun çözümü elbette kolay olmayacaktır. İki Toplum Lideri’nin yapacağı bir anlaşmanın, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönüşmesine ilişkin son kararı yine referandumlar aracılığıyla her iki toplum verecektir. Yakın geçmişten de çok iyi bildiğimiz üzere referandumlar yıpratıcı süreçlere ve kamplaşmalara yol açabilmekte ve toplumlar içerisinde parçalanmaya neden olabilmektedir. Bu tehlikenin önüne geçmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır” diyen Toros, 2017 yılında sürecin ne şekilde ilerleyeceğine bakmaksızın, birlik ve beraberliğe dayalı toplumsal bütünlük içerisinde geleceği tesis etmek gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'ın mevcut mali ve idari yapısının sürdürülebilir olmadığını belirten Toros, ülkenin; kaynakları verimli kullanamaz, yatırımların önünü açacak düzenlemeler yapamaz, bütçenin büyük oranda cari gider ve transferlere ayrıldığı, altyapı, sağlık, eğitim ve sürdürülebilir bir çevreye gerekli kaynağı ayıramaz durumda olduğunu savundu.

Sorunlara kapsamlı çözüm üretmenin herkesin önceliği olması gerektiğini belirten Toros, şunları ifade etti:

“Odamızın; ‘çözüm için çalışmak ve Kuzey Kıbrıs için gerekli reformları yapmak birbirleriyle çelişmez; aksine, bu iki hedef birbirini tamamlayan hedeflerdir' söyleminin anlamı da işte budur. Çözüm süreci hangi şekilde ilerlerse ilerlesin ekonomimizi ve idari yapımızı küresel rekabete uygun şekilde yeniden tesis etmemiz gerektiği artık geniş kesimler tarafından da kabul edilmektedir.”

“Geleceğe dair beklentileri ümitsizliğe hapseden yaşanan sayısız gelişmeler, radyo ve televizyonların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarının Kıbrıs Türkü’nü karamsarlığa sevkettiğini” ifade eden Toros, gerek iç gerekse dışta yaşanan olumsuz tablodan kurtulabilmek için hoşgörü, işbirliği, insanlığın ortak etik değerleri ve çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toros, karamsar tabloya rağmen iyi yetişmiş, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, fikir üreten, inovasyon ve girişimcilik ruhuyla yoğrulmuş genç kuşaklara baktıkça ise ülke geleceğinin aydınlık olacağına dair inançlarının arttığını kaydetti.

KTTO Başkanı Fikri Toros mesajına şöyle son verdi:



“Sevgi ve kardeşlikle yoğrulmuş mayamız bizlere huzuru; huzur da ekonomik kalkınma ve refahı getirecektir. İş dünyası olarak uluslararası toplumla bütünleşerek kalıcı değere sahip olacak yatırımlarımızda herkese daha fazla iş ve aş sağlayarak refah seviyesini yükseltmek için yılmadan çalışmakta kararlıyız. Yeni Yılınızı en içten sevgi ve saygıyla kutlarken, 2017 yılının barış, istikrar ve refah yolunda tarihte iz bırakmasını temenni ediyorum.”

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