2017 YGS Pazar günü yapılıyor

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü Türkiye ile birlikte KKTC’de de yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav ÖSYM tarafından atanan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Tek oturumda yapılacak sınav, 160 dakika sürecek ve saat 10.00’da başlayacak.

YGS 2017’ye KKTC’de girmek için 2 bin 178 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtilen açıklamada, bunların 769’unun KKTC Liselerinden mezun KKTC vatandaşı olduğu ve yine KKTC vatandaşlığına sahip 95 adayın ise KKTC dışında bir merkezde sınava girmek için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

KKTC liselerinden mezun olup sınava TC Kimlik numarası ile başvuran aday sayısı ise 1357.

ADAYLARA UYARI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren, 2017-YGS sınav belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek.

Sınava giriş belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacak. Adayların sınava giriş belgesinin yanında fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanında bulundurmaları zorunlu.

Kimlik kartı, pasaport, zorunlu askerlik görevini yapanlar için askeri kimlik belgesi,özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunun dışındaki hiçbir belge sınava giriş için geçerli belge olarak değerlendirilmeyecek.

Geçerlilik süresi dolmuş pasaportlarla da sınava giriş mümkün olmayacak.

Açıklamaya göre, bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından önemli.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.