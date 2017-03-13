2017’de 5 hekim daha devletten istifa etti

2017 yılının ilk 3 ayında devletten istifa eden doktor sayısı 5 oldu. Doktorları istifaya zorlayan nedenler ve düzensizliğe isyan edenler arasında Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar da bulunuyor.

Usar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa eden doktorların yerlerinin doldurulmasının zor olduğunu ifade etti.

Tek çocuk nöroloğu ayrıldı

Devlette çalışan tek çocuk nöroloğu olan hekimin de ayrılması ile devlette çalışan çocuk nöroloji uzmanı kalmadı.

Bundan sonraki dönemde ise devlet hastanelerinde çocuk nöroloji uzmanı bulunmaması nedeniyle de hastalar özel merkezlere sevk edilecek.

Usar: Kayıplar artacak

Sıla Usar İncirli Havadis’e yaptığı açıklamada doktor kayıplarının ülkenin sağlık sistemini ağır bir şekilde etkilediğini ve bundan sonraki süreçte daha da doktor kaybı beklediklerini ifade etti. Usar, ağır iş koşulları, ücretlerin düşük olması, özlük haklarında söz verilmesine rağmen iyileşmeye gidilmemesi ve hastanenin fiziki durumunun kötü olmasının doktorların devletten kaçmasına neden olduğunu belirtti.

Usar paylaşımında şunları ifade etti: “Daha Mart ayındayız ve 2017’de 5 hekim kamu görevinden ayrıldı.

Dermatoloji, beyin cerrahisi, kardiyoloji, intaniye, çocuk nörolojisi. İçim acıyor.

Çok önemli hizmetler vermiş, çalışkan, genç hekimler. Yerlerini doldurmak çok zor olacak. Tümüne bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim.

2017’nin bilançosu çok ağır olacak ve bu bedeli biz hekimler ve hastalarımız ödeyeceğiz.”