2017'de hayat %4 pahalı oldu

Devlet Planlama Örgütü Şubat ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1.40 olarak açıkladı.2017 yılının ikinci ayın sonunda Şubat ayında gerçekleşen yüzde 1.4 oranındaki hayat pahalılığıyla birlikte enflasyon yüzde 4’e ulaştı.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıkladığı verilere göre geçen yılın aynı ayında göre ise enflasyon yüzde 13,85 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 39,28 oranıyla Erik, yüzde 25,49 oranıyla Üzüm ve yüzde 22,82 oranıyla Çarliston Biber En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 39,31 oranıyla Brokoli, yüzde 18,95 oranıyla Patates ve yüzde 18,86 oranıyla Çiçek Lahanası olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış, bir ana grubunda ise düşüş oldu.