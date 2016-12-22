2017’deki iPhone modeli hakkında sürpriz gelişme

Önümüzdeki yılın eylül ayında tanıtılması beklenen telefonun iPhone 8 ismiyle karşımıza çıkacağı belirtilse de son zamanlarda telefonun iPhone 7s olarak adlandırılacağı konuşuluyor.

AppleInsider’ın aktardığı habere göre önümüzdeki yılki iPhone modeli iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ismiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Apple’ın bu modellerle birlikte bir diğer iPhone modelini daha tanıtacağı ifade ediliyor.

Şu anda Ferarri kod adıyla anılan modelin iPhone 7s Plus Pro olarak adlandırılabileceğinden bahsediliyor. En üst özelliklere sahip olması beklenen bu modelin tamamen camdan üretilen bir gövdeye, çerçevesiz OLED ekrana, ekrana gömülü home tuşuna ve tamamen kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor. Daha önceden 5,1 inç veya 5,2 inç ekranla geleceği belirtilen Pro modelinde iPhone 7 Plus’tan daha büyük ekran kullanılacağı belirtiliyor. Ekranının büyümesi sayesinde telefonun iPad Pro’larda olduğu gibi Apple Pencil’a da destek vereceği dile getiriliyor.