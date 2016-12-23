Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, üniversiteye girişte 2’nci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) açık uçlu soruların da olması için YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) çalışması olduğunu açıklayarak, bu yıl da sınavda az sayıda açık uçlu soru sorulabileceğini belirtti.

Meslek lisesi mezunlarının yüksek öğretim önlisans programlarına sınavsız geçişinin kaldırılması yönünde karar alındığını da duyuran Öztürkler, “2018’de Türkiye’deki üniversitelere sınavsız girilecek haberleri doğru değil. Bu gibi hassas konularda resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin Müdürü Öztürkler, yaklaşık her yıl binin üzerinde KKTC vatandaşının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı- Lisans Yerleştirme Sınavına (YGS-LYS) girip Türkiye’deki üniversitelere yerleşmeye çalıştığına işaret etti.

Öztürkler yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi:

“TC YÖK Başkanlığıyla yapılan görüşmede üniversite giriş sınavlarının kaldırılması yönünde alınan herhangi bir karar olmadığı ifade edildi. Bununla birlikte üniversiteye girişte 2. aşama olan LYS’de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığı, bu yıl az sayıda açık uçlu soru sorulabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz günse mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yüksek öğretim önlisans programlarına yerleştirilmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar alındı.

Bu gibi hassas konularda resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesine dikkat edilmelidir.”