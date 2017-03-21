20'lik dişler çenenizi bozmasın!

Adı her ne kadar '20 yaş dişi' olsa da, daha ileri yaşlarda da çıkmaya çalışan, kişiye acı veren dişler büyük sorun yaratıyor.

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Eğer 20 yaş dişi doğru pozisyonda ve şekilde çıkmışsa, sorun yaratmıyorsa dokunmaya gerek yok. Fakat ağrı yapıyor, iltihap oluşturuyor, diğer dişleri sıkıştırıyorsa çene cerrahisi uzmanı tarafından çekilmesi gerekir" diyor.

Dr. Arslan, 20 yaş dişi ameliyatını şöyle anlatıyor: "Bölge uyuşturulur, dişin etrafındaki kemik uygun görülürse kaldırılır ve diş çekilir. Çekim sonrası dikiş atılır. Dikişler 7-10 gün arasında alınır. Operasyon sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici ilaç reçete edebilir."