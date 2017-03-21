21 kiloluk Kılıç balığı bereketi

Adamızın Kuzeybatı’sında Yeşilırmak açıklarında (Black Marlyn) kılıç balığı yakalandı. Kısa şişman cinsi 21kilo kılıç balığı ve diğer türler bölgede özellikle müşterilerine deniz ürünleri hizmeti veren mekanların da ilgisini çekti. Sabahın erkan saatlerinde ağlardan çıkan 21kiloluk kılıç balığı, 12 kg Voppa ve 3,4 kg karışık balıklara birçok alıcı çıktı. Bölgedeki balık restoranları özellikle seyrek görülen kılıç balığına özel ilgi gösterdi. Sonuçta, kılıç balığını yakalama becerisi gösteren balıkçı ağdan çıkan tüm balıkları bir restorana sattı.