22 yıl sonra dirilttiler!

2016'nın son haftalarında vizyona giren 'Rogue One: A Star Wars Story' filminde, serinin tanıdık yüzlerine de yer verilmişti. Serinin ilk filmleinde 'Darth Vader'ın müttefiki ve 'Ölüm Yıldızı'nın komutanı 'Grand Moff Tarkin'in bu filmde de nasıl oynadığı açıklandı.

Bu karakteri canlandıran aktörün 1994 yılında hayatını kaybetmesinden dolayı bu rolü başka birisi oynadı ve özel efektlerle onun yüzü yeni oyuncuda can buldu. Kullanılan tekniğin görselleri yayınlandı. (Vatan)