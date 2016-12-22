23 Aralık 2016 Cuma Günlük Burç Yorumları

23 Aralık 2016 Cuma KOÇ Burç Yorumu:

Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. Özellikle iş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

23 Aralık 2016 Cuma BOĞA Burç Yorumu:

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Bugün isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz.

23 Aralık 2016 Cuma İKİZLER Burç Yorumu:

Bugün olumsuz etkilenmeye açık bir gününüzdesiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır. Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız.

23 Aralık 2016 Cuma YENGEÇ Burç Yorumu:

Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazır olmalısınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz.

23 Aralık 2016 Cuma ASLAN Burç Yorumu:

Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Bugün yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.

23 Aralık 2016 Cuma BAŞAK Burç Yorumu:

Ay burcunuzda ilerlerken, şüpheli yaklaşımlar içindesiniz. Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz.İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi artırabilirsiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

23 Aralık 2016 Cuma TERAZİ Burç Yorumu:

Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü. Çalışmalarınızda, sınırlarınızı belli bir düzen arayışı içinde çizdiğiniz bir gün içindesiniz. Arkadaşlarınızın önereceği bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

23 Aralık 2016 Cuma AKREP Burç Yorumu:

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Siz, kendi disiplininizin uygulayıcısısınız.

23 Aralık 2016 Cuma YAY Burç Yorumu:

İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız. Sosyal yaşantınızda güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün.

23 Aralık 2016 Cuma OĞLAK Burç Yorumu:

Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen bugün kişisel isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz.

23 Aralık 2016 Cuma KOVA Burç Yorumu:

Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği,size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz. Bugün mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

23 Aralık 2016 Cuma BALIK Burç Yorumu:

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz.