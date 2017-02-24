23 bin TL'lik dondurma malzemesi

Nadire Bahadi

Güney’den aldığı 2 bin 218 kilo gümrüğü ödenmemiş dondurma malzemesini askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçiren Mustafa Korkmazhan dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Korkmazhan’ın Mardo için kaçak geçirdiği malzemelerin değerinin 23 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Polis, Korkmazhan aleyhindeki soruşturmasını tamamladı.

“Gümrüksüz mal ithali” suçlaması ile önce Mağusa Kaza Mahkemesi’ne, ardından “1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlaması Lefkoşa Askeri Mahkeme’ye çıkarılan Korkmazhan, 50 bin TL’lik 2 kefil kefaleti ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak pasaportuna el konulması yönünde talimat verdi.