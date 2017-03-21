24 Mart’a ertelendi

Evrim Kamalı

Girne - Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım tarihinde ikisi lise öğrencisi üç kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında öğrencileri taşıyan minibüse çarparak kazaya neden olan tır sürücüsü sanık Safa Güngör dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşma sanık avukatının hazır olmaması gerekçesi ile 24 Mart tarihine ertelendi. Mahkemeye geniş güvenlik önlemleri altında getirilen zanlı kazada yaşamını yitirenle öğrencilerin arkadaşları ve aileleri tarafından tepki ile karşılandı.

Kaza nasıl olmuştu

Dağ yolunda 29 Kasım saat 7.05 sıralarında meydana gelen kaza, zanlının yönetimindeki birleştirilmiş tır araç taş ocakları mevkiinden dağa doğru çıkarken yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen Denktaş Mutluel yönetimindeki THP 570 plakalı minibüse çarpışması sonucu gerçekleşmişti. Çarpışma sonucu minibüs araç 26 metre sürüklenirken, minibüste yolcu olarak bulunan lise öğrencileri Sude Demirkıran, İlayda Yeliz Öztürk ve minibüs şoförü Denktaş Mutluel yaşamını yitirmişti.