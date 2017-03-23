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2,4 milyar insan yemeğini odunla pişiriyor

2,4 milyar insan yemeğini odunla pişiriyor

Dünya genelinde 2,4 milyardan fazla insan yemek pişirmek için yakıt olarak odunu kullanıyor.

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Dünya genelinde 2,4 milyardan fazla insan yemek pişirmek için yakıt olarak odunu kullanıyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) "Uluslararası Ormanlar Günü" dolayısıyla yayımladığı raporda, dünya genelinde çok sayıda küçük işletmenin yakıt olarak odun veya odun kömürünü kullandığı belirtildi.

Çay işleme, fırınlama ve tuğla yapımı gibi birçok alanda enerji kaynağı olarak odun ve odun kömürünün kullanıldığı ifade edilen raporda, dünya nüfusunun üçte birine denk gelen 2,4 milyardan fazla insanın yemek pişirmek için odun ateşinden faydalandığı kaydedildi.

Raporda, dünya genelinde yakıt olarak kullanılan odunun yüzde 17'sinin odun kömürüne dönüştürüldüğü ve odun kömürü kullanımının sera gazı emisyonlarını düşüreceğine işaret edildi.

FAO raporunda odun kömürü kullanımının, sürdürülebilir orman yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynayacağı bildirildi.

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