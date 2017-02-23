24 saatlik canlı yayın yaparken öldü!

Popüler bir Twitch yayıncısı olan Brian Poshybrid Vigneault, World of Tanks oyununda yaptığı canlı yayınlarla tanınıyordu. 35 yaşında ve 3 çocuk babası Brian Poshybrid Vigneault, ne yazık ki yaptığı canlı yayınlardan sonuncusunda hayatını kaybetti. 19 Şubat 2017 tarihindeki 24 saatlik canlı yayın maratonunun 22. saatinde ölen yayıncı, 24 saatlik canlı yayın maratonunu Make-A-Wish Foundation için gerçekleştiriyordu.

Ayrıca Brian Poshybrid Vigneault, o gün ilk kez böyle bir maraton gerçekleştirmemişti, öncesinde de birçok kez 20 saate varan canlı yayınlar yapmıştı. Hepsi de Make-A-Wish Foundation içindi. World of Tanks yayıncısının, canlı yayın yetkililerinin dediğine göre; Brian Poshybrid Vigneault, yayının 22. saatinde sigara içmeye gitti ve bir daha geri dönmedi.

Canlı yayının yetkilileri kendisinin uyuyakaldığını düşündü ve kendileri de uyumaya gitti. Fakat sabah, Brian Poshybrid Vigneault'un arkadaşı Discord üzerinden canlı yayıncıya bir mesaj attı ve mesaja cevap veren Brian olmadı. Cevap verenler kontrole gelen polislerdi ve canlı yayıncının hayatını kaybettiğinin haberini verdiler. Artık kendisinin Twitch kanalı bir anma alanı olarak kullanılıyor.