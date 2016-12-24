25 Aralık 2016 Pazar Günlük Burç Yorumları

25 Aralık 2016 Pazar KOÇ Burç Yorumu:

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizden duygusal anlamda beklentilere giriyorsunuz. İlişkilerinizde baskıcı olmaktan çekiniyor ve aynı hisleri ondan da bekliyorsunuz. Toplumsal olaylarda bir takım gereksinmeler söz konusu olacak. Hatalara neden olmak istemiyorsanız, küçük ayrıntılara dikkat etmelisiniz.

25 Aralık 2016 Pazar BOĞA Burç Yorumu:

Venüs kombinasyon burcunuz Oğlak'ta geri hareketine başlıyor. İdealleriniz konusunda gerçekleştirmek istediğiniz atılımlarınız için, bazı gecikmeler yaşayacaksınız. Aksayan sorunları kesin bir şekilde ele alarak, yeni formüller üreteceksiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelecek ve kendinizi daha huzurlu hissetmenin keyfini yaşayacaksınız.

25 Aralık 2016 Pazar İKİZLER Burç Yorumu:

Ay'ın bulunduğu konum, kişisel zevklerinizde özel duygularınızla birleştirecek ve sizi anlamlı bir armoni sunacaktır. Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Bugün, sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla bir araya gelerek, duygusal alış veriş içinde olacaksınız.

25 Aralık 2016 Pazar YENGEÇ Burç Yorumu:

Venüs karşıt burucunuzda geri hareketine başlıyor. Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz.

25 Aralık 2016 Pazar ASLAN Burç Yorumu:

Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları temkinli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

25 Aralık 2016 Pazar BAŞAK Burç Yorumu:

Yeteneklerinizi değerlendirmek adına başlattığınız çalışmalardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Yenilikler ilginizi çekiyor ve bazı sıra dışı düşünceler içindesiniz. Bugün çevresel faktörlerin size sağlayacağı avantajlardan yola çıkarak, kendinize farklı bir platform yaratacaksınız. Verilmiş sözlerin önemini artık kavramaya başladınız.

25 Aralık 2016 Pazar TERAZİ Burç Yorumu:

Ay burcunuzda ilerlerken, duygularınız oldukça karışık. Partneriniz söylediği her söz kafanızı karıştırabilir. Tartışmalar aleyhinize sonuçlanabilir. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz.

25 Aralık 2016 Pazar AKREP Burç Yorumu:

Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz. Oysa, yaşamı her an kucaklayan Maddi sıkıntılar kafanızı kurcalayabilir. Finans konularında açılmaktan ve genişlemekten yanasınız..Ani değişimlere hazır olmalısınız.

25 Aralık 2016 Pazar YAY Burç Yorumu:

Venüs ters hareket ederken başta ikili ilişkileriniz olmak üzere tüm yaşantınızda terslikler yaşatıyor.. Güçlü enerjiniz sizi rahatsız ediyor. Bugün, karşı tarafı çok fazla zorlamayın. Kısa vade de görülmeyen bu desteklerin etkisini uzun zaman ortalamalarında görebilirsiniz. Elinize geçen taşları uygun yerlere koyabilmek de sizin elinizde.

25 Aralık 2016 Pazar OĞLAK Burç Yorumu:

Burcunuzda geri giden Venüs yüzünden, ilişkilerinizde istenmeyen durgunluklar yaşamanız mümkün. Bugün, yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor. Onlara güven vermelisiniz.

25 Aralık 2016 Pazar KOVA Burç Yorumu:

Yüzünüze yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Yaratıcılığınızı kullanamadığınız zaman, içsel bir şekilde kendinizde hatalar aramaya başlıyorsunuz.. Yaşadığınız olayların etkisinde kalmadan, mantığınıza güvenebilirsiniz.

25 Aralık 2016 Pazar BALIK Burç Yorumu:

Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Bugün, amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek isteyeceksiniz.. Çevrenizde sizi anlayabilecek kişilerin olması,güven duygunuzun artmasına neden oluyor ve iş potansiyeliniz güçleniyor. İş birliğin önemli olduğunun farkındasınız. Yatırım konusunda, beklemelisiniz.