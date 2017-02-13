25 ilde terör operasyonu: 544 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, güvenlik güçleri, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 25 ilde bugün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Cizre'de PKK'lı teröristlerce 11 polisin şehit edildiği saldırıda kullanılan bomba yüklü kamyonu temin eden terörist ile örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 544 zanlı yakalandı.