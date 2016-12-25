26 Aralık 2016 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

26 Aralık 2016 Pazartesi KOÇ Burç Yorumu:

Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Bugün, duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Yoğun temponuzu arttıracak yeni bir sisteme ihtiyacınız var.

26 Aralık 2016 Pazartesi BOĞA Burç Yorumu:

Ay'ın konumu, sizi hassaslaştırıyor ve duygusal konularda çevrenize karşı daha tutarsız olmanıza neden oluyor. Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

26 Aralık 2016 Pazartesi İKİZLER Burç Yorumu:

Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

26 Aralık 2016 Pazartesi YENGEÇ Burç Yorumu:

Duygusal konularda derin bir kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, içsel derinliğinizin artışına neden olacak.Bugün, bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. . Duygusal ilişkilerinizde yüksek bir talep altında kalacaksınız.. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün.

26 Aralık 2016 Pazartesi ASLAN Burç Yorumu:

Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız. Hedefleriniz konusunda sır vermek istemediğiniz ve duygularınızı gizleme ihtiyacı içinde olacağınız bir gün.

26 Aralık 2016 Pazartesi BAŞAK Burç Yorumu:

Karşı tarafın size vereceği gücün çok önemli olduğu bir gün. Bazı işlerinizin ertelenmesine tahammülünüz olmadığı için, çevrenizi de bu konuda sıkıştırabilirsiniz. Hoşnut olmadığınız bu durum için, dostlarınızdan yardım alabilirsiniz. Akıl almaya ihtiyacınız var. Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek.

26 Aralık 2016 Pazartesi TERAZİ Burç Yorumu:

Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor Başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Fikirlerinizden ödün vermek istemiyor ve özgürlüğünüzü kullanma konusunda taviz vermiyorsunuz. Bugüne sığdırmak istediğiniz bir çok planlarınız var. Seçimlerinizi özenli yapmalısınız.

26 Aralık 2016 Pazartesi AKREP Burç Yorumu:

Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal konularda belirgin bir kişilik vurguluyor. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. İlişkinizi yeni boyutlara taşımak için karşınıza bir fırsat çıkacak. Bu kez akıllı davranmalısınız. Sizi sürekli ümit içinde bırakan beklentilerinizi rayına oturtmak üzeresiniz.

26 Aralık 2016 Pazartesi YAY Burç Yorumu:

Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek verecek kişilerinde, aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz son derece doğal. Bilinç altı potansiyelinizi gün geçtikçe yükseliyor..Beslenmenize daha fazla özen göstermelisiniz.

26 Aralık 2016 Pazartesi OĞLAK Burç Yorumu:

Duygusal yaşantınızla ilgili yeni açılımlar söz konusu.. Karşınıza çıkacak kişinin geçmişi ile ilgili konuşmalar yapmanız onu daha rahat tanımanıza neden olacak. Bugün, Ay'ın konumundan dolayı, bazı abartılı duygularınızın ön plana çıkmasından rahatsız olabilirsiniz.

Formunuzdaki düşüş organizmanızdaki yorgunluğa işaret ediyor.

26 Aralık 2016 Pazartesi KOVA Burç Yorumu:

Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz. Duygusal beraberliğinizi kişisel kazançlarınızla birlikte değerlendirmeniz gerekecektir. Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var.

26 Aralık 2016 Pazartesi BALIK Burç Yorumu:

Ay kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerlerken duygusal hatalara açık bir gün içindesiniz. Bazı olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Yolculuklar gündeme gelebilir. Bugün bir çok ortamlara katılacak, konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz. Beslenmenize dikkat etmeli ve, alerjik durumlarınız için, bir doktora görünmelisiniz