Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi günü Trafik polisinin yaptığı rutin kontrol sonucu alkollu tespit edilerek Polis Müdürlüğü’ne götürülen ve aracında yapılan arama sonucunda 2 gram uyuşturucu madde bulunan Cahit Soyal ile konu uyuşturucu maddeyi kendisine sattığı iddia edilen Uğur Özbayır, aleyhlerinde yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonucu dün teminat maksatlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmanın gerçekleştiği sırada zanlı 2 Uğur Özbayır’ın salonda bulunan annesi fenalık geçirdi. Salon dışına çıkarılan ve sinir krizi geçiren anneyi polisler ve hastaneden çağrılan sağlık ekipleri zor sakinleştirdi.

Polis meseleyi anımsattı

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı 1 Cahit Soyal’ın, 24 Aralık 2016 tarihinde, yapılan rutin trafik kontrolleri sırasında alkollü araç kullandığının tespit edildiğini ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından tutuklandığını söyledi. Zanlının aracında uyuşturucu olabileceği düşünülen maddeleri bulunduğunu ve kendilerine durumun aktarıldığını anlatan Özdesoy, yapılan arama sonucunda araç içerisinde 1 buçuk gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Zanlıdan elde edilen soruşturma neticesinde konu uyuşturucu maddeyi zanlı 2 Uğur Özbayır’dan aldığının tespit edildiğini aktaran Özdesoy, Özbayır’ın evinde tespit edildiğini ve üzerinde yapılan arama sonucunda, 10 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.

26 tane benzer sabıkası var

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özdesoy, zanlı 1 Cahit Soyal’ın mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep ederken, 26 tane benzer sabıkası bulunan, kısa bir süre önce hapisten tahliye olmasına rağmen yeniden benzer bir suç ile mahkeme huzuruna çıkan ve serbet kalması halinde suç işlemeye devam etmesinin kuvvetle ihtimal olacağını iddia ettiği zanlı 2 Uğur Özbayır’ın ise davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı 1 Cahit Soyal’ın 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde 25’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verirken, zanlı 2 Uğur Özbayır’ın davaları görüşülünceye kadar, 75 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.