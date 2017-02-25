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26 yıl sonra ilk kez kağıt para basacaklar

26 yıl sonra ilk kez kağıt para basacaklar

Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak... Somali Merkez Bankası Başkanı teknik çalışmaların tamamlandığını, hükümetin dört ay içinde yeni kağıt Somali şilininin basımına başlayacağını açıkladı

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Somali Merkez Bankası Başkanı Beşir İsa Ali,  gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teknik çalışmaların  tamamlandığını belirterek hükümetin dört ay içinde yeni kağıt Somali şilininin  basımına başlayacağını bildirdi.

"Uluslararası toplumdan, Dünya Bankası, IMF, ABD ve Türk  kardeşlerimizden bu konuda destek bekliyoruz." diyen Ali, yeni Somali şilininin  basımı için yaklaşık 60 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Ali, bu  parayı, mayıs ayında Londra'da düzenlenmesi planlanan bir toplantıda uluslararası  toplumdan talep edeceklerini dile getirdi.

Somalili bankacı Halid Abdullah, AA muhabirine konuyla ilgili  değerlendirmesinde, Somali'de piyasada sahte ve değersiz kağıt paraların  varlığına dikkati çekerek hükümetin bu gibi sorunların üstesinden gelmesi  gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ülkede halk yıllar önce basılan ve halen dolaşımda bulunan  paranın değersiz olmasından dolayı alışverişte çoğunlukla dolar kullanıyor veya  bir telekomünikasyon şirketinin sunduğu mobil para transferi uygulamasını tercih  ediyor.

Para transferinin yaygınlığı da sektördeki transfer ücretlerinin  aşağıya çekilmesine sebep oluyor. Finans uzmanı Muhammed Ali'ye göre, dünyanın en  yoksul ülkelerinden Somali aynı zamanda Doğu Afrika'da en düşük ücrete para  transferi yapılan ülkeler arasında yer alıyor. 1 Türk lirasının yaklaşık 159  Somali şilinine denk geldiği ülkede, yaklaşık çeyrek asır önce basılmış eski ve  yırtılmış paralar hala tedavüldeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Siyad Berri'nin 1991 yılında devrilmesinin  ardından başlayan ve uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip  olan Somali'de hükümet, güvenliğin yanı sıra ekonomide de kalkınma hamleleri  yapmaya çalışıyor.

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