26 yıl sonra ilk kez kağıt para basacaklar

Somali Merkez Bankası Başkanı Beşir İsa Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek hükümetin dört ay içinde yeni kağıt Somali şilininin basımına başlayacağını bildirdi.

"Uluslararası toplumdan, Dünya Bankası, IMF, ABD ve Türk kardeşlerimizden bu konuda destek bekliyoruz." diyen Ali, yeni Somali şilininin basımı için yaklaşık 60 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Ali, bu parayı, mayıs ayında Londra'da düzenlenmesi planlanan bir toplantıda uluslararası toplumdan talep edeceklerini dile getirdi.

Somalili bankacı Halid Abdullah, AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmesinde, Somali'de piyasada sahte ve değersiz kağıt paraların varlığına dikkati çekerek hükümetin bu gibi sorunların üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ülkede halk yıllar önce basılan ve halen dolaşımda bulunan paranın değersiz olmasından dolayı alışverişte çoğunlukla dolar kullanıyor veya bir telekomünikasyon şirketinin sunduğu mobil para transferi uygulamasını tercih ediyor.

Para transferinin yaygınlığı da sektördeki transfer ücretlerinin aşağıya çekilmesine sebep oluyor. Finans uzmanı Muhammed Ali'ye göre, dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali aynı zamanda Doğu Afrika'da en düşük ücrete para transferi yapılan ülkeler arasında yer alıyor. 1 Türk lirasının yaklaşık 159 Somali şilinine denk geldiği ülkede, yaklaşık çeyrek asır önce basılmış eski ve yırtılmış paralar hala tedavüldeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Siyad Berri'nin 1991 yılında devrilmesinin ardından başlayan ve uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan Somali'de hükümet, güvenliğin yanı sıra ekonomide de kalkınma hamleleri yapmaya çalışıyor.