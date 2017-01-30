268 kilo mühürsüz et imha edildi!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Polis ve Gümrük Dairesi işbirliğinde önceki gün yapılan operasyonda el konulan 268 kilo mühürsüz etin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün LTB ekipleri tarafından müsadere edildiğini bildirdi.

LTB’den yapılan açıklamada, önceki gün Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren “Umut Et Pazarı”na gerçekleştirilen operasyonda söz konusu iş yerinin soğuk hava deposunda 268 kilo mühürsüz et tespit edildiği anımsatıldı.

LTB ekipleri tarafından; “sağlık koşullarına uygun olmadığı” belirlenen etlerin bulunduğu soğuk hava deposu mühürlenerek iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İş yerinin soğuk hava deposunda bekletilen sağlıksız etlerin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün LTB ekipleri tarafından müsadere edildiği kaydedildi.