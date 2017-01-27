27-28 Ocak şehitleri anıldı

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önündesaat 09.00’da düzenlenen törende ilk olarak Anıta çelenkler konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören son buldu.

KAYMAKLI MEZARLIĞINDAKİ TÖREN YAĞMUR NEDENİYLE İPTAL

Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapılacağı duyurulan ikinci tören ise yağmur nedeniyle iptal edildi.