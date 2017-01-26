27-28 Ocak Şehitleri anılıyor

KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ’NDEN MESAJ

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türkü’nün, İngiliz Sömürge idaresine karşı direnişinin 59. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek, İngiliz çelik zırhlıları ile otomatik silahlarına karşı, iman dolu göğsünü siper ederek, kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yakanları, saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü mesajında, var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Bugün gelinen aşamada, halkın yaşayabilir ve kalıcı bir barıştan yana olduğunu belirten Ömürlü, “Ne AB’ye ne de Rum tarafına güvenmediğimiz için, olası bir barışın korunmasında, Anavatanımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, iki kesimlilik ve siyasi eşitliğimiz vazgeçilmez koşullarımızdır” dedi.

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ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, 27 – 28 Ocak tarihlerinin adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Rum – Yunan ikilisine ve zayıf İngiliz sömürge idaresine karşı Kıbrıs Türk Halkının gür sesini yükselterek ‘bu adada ben de varım’ dediği önemli bir gün olduğunu kaydetti.

27-28 Ocak direnişinin yıldönümü dolayısıyla Dernek tarafından yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk Halkının azimli direnişi karşısında ne yapacağını şaşıran İngilizler’in, tankların, makineli tüfeklerin, göz yaşartıcı bombaların artık fayda etmemesi karşısında bu kez de Türk Halkını bir bütün olarak hedef seçerek, gelişi güzel ateş açmaya başladığı anlatıldı.

İngilizlerin bu insanlık dışı ateş açmaları sonucunda Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2 kişinin şehit olduğu ifade edilen mesajda, “Aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anarız. Ruhları şad olsun” denildi.

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TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NİN 27-28 OCAK DİRENİŞİ MESAJI…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar “Artık Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir” dedi.

Bayar, 59 yıl önce 27 Ocak 1958 günü Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin “Taksim” lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katılımı sonucu büyük bir kalabalık oluştuğunu ve masum bir eyleme dönüştüğünü ifade ederek, 27- 28 Ocak’ın Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresine ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günü olduğunu hatırlattı.

Bayar, 27-28 Ocak Direnişi dolayısıyla yayınladığı mesajda, İngiliz Sömürge İdaresi’nin 1 Nisan 1955’den beri Rumların ve terör örgütü EOKA’nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, o gün Kıbrıs Türklerine göstermediğini, Sarayönü’ne ulaşmak isteyen öğrenci ve halka karşı barikat kuran İngiliz askerlerinin yürüyüş grubu ve mitinge katılanları durdurmak ve dağıtmak için şiddet kullandığını kaydetti.

Bunun üzerine olaylar büyüyüp, ertesi gün de devam ederek diğer kazalara da yayıldığını anlatan Bayar, Sömürge İdaresi’ne karşı direnişe dönüşen iki günlük olaylarda Lefkoşa’da 5, Gazimağusa’da 2 olmak üzere toplamda 7 Şehit verildiğini hatırlattı.

“27-28 OCAK DİRENİŞLERİ TARİHE DAMGA VURMUŞ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

27-28 Ocak direnişlerinin Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vurmuş bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Bayar, direnişten sonra Adada, Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığının mevcut olduğunu tüm dünyanın görüp anladığını ifade etti.

Bayar, direnişin, Kıbrıs’ta ve Anavatan Türkiye’de çok güçlü olarak “Enosis’e karşı Taksim” mitinglerini tetiklediğini, mitinglerde TC hükümetinin Enosis’e engel olmasının talep edildiğini, direnişin en önemli sonucunun da zamanın TC hükümetinin, TMT’nin kuruluşuna onay vermesi olduğunu kaydetti.

1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrası çözüm sağlandığını anlatan Bayar, “Artık Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN MESAJ

Emekli Mücahitler Derneği (EMD), Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 27-28 Ocak 1958’deki direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Direktör yayınladığı mesajda, mücadelede şehit düşenleri rahmet andıklarını belirterek, onların özgürlük uğruna kanları ile suladığı ve vatan olarak emanet ettiği topraklarda yaktıkları özgürlük meşalesinin asla sönmeyeceğini ifade etti.

Önemli bir süreçten geçildiği bu günlerde her dönem ve her zaman olduğu gibi bugün de herkesi birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağırdıklarını belirten Direktör; “Kıbrıs Türk toplumu yeterince bedel ödemiştir. Bu topluma daha fazla bedel ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ciddi sıkıntıların yaşandığı şu günlerde Kıbrıs meselesinde de ciddi görüşmeler devam etmektedir” dedi.

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