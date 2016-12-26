27 Aralık 2016 Salı Günlük Burç Yorumları

27 Aralık 2016 Salı KOÇ Burç Yorumu:

Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor. Hassas yapınızın sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Bugün her şeyi sorgulayabilirsiniz.

27 Aralık 2016 Salı BOĞA Burç Yorumu:

Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Güçlü enerjinizi dengeleme konusunda zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri yeniden yapılandırmayı düşünebilirsiniz. Kendinizi sezgisel olarak ifade etmesini çok iyi biliyorsunuz.

27 Aralık 2016 Salı İKİZLER Burç Yorumu:

Çevresel koşullar sizi para harcamanız konusunda tetikleyici oluyor. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Temkinli davranmanız gereken bir gün.

27 Aralık 2016 Salı YENGEÇ Burç Yorumu:

Baskı altında tuttuğunuz gizli enerjinizi kişisel hobilerinize aktarmak istiyor ve bu alanda sizi ifade eden çalışmalara yöneliyorsunuz. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızla dostlarınızın dertlerini dinleyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu olacak.

27 Aralık 2016 Salı ASLAN Burç Yorumu:

Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedecek ve kendinizi rahatlatacaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. Kişisel cazibenizin etkin olduğu bir gün.

27 Aralık 2016 Salı BAŞAK Burç Yorumu:

Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Bugün fikirlerinizi karşı tarafa istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz. Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

27 Aralık 2016 Salı TERAZİ Burç Yorumu:

Bugün satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için ince hesaplara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız değişiklikleri yaşama geçirme konusunda hayal gücünüzü kullanmalısınız.

27 Aralık 2016 Salı AKREP Burç Yorumu:

Ay burcunuzda ilerliyor. Toplumsal ilişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, bilinçaltı tepkilerinizi dizginlemek zorundasınız. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız.

27 Aralık 2016 Salı YAY Burç Yorumu:

Duygusal yaşantınızla ilgili pozitif canlanmalar söz konusu. Partnerinizin de, sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız, zincirleme aktiviteleri de beraberinde getirecek. Kendinize ve yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Gizli kıskançlık duygusundan uzak kalmayı başarmalısınız.

27 Aralık 2016 Salı OĞLAK Burç Yorumu:

Güneş burcunuzda ilerliyor ve kendinize olan güven duygunuzdan kaynaklanan olumlu çalışmalar içinde olacaksınız. Gücünüzün sizi doğru yerlere götüreceğinden emin olabilirsiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinizle dikkat çekmeyi başaracaksınız. Yaşantınıza daha fazla aksiyon kazandırmak istiyorsunuz

27 Aralık 2016 Salı KOVA Burç Yorumu:

İşinizde yüksek bir performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı taraf hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız. Bugün sevdiğiniz kişiyle kalabalık bir ortamda bulunabilirsiniz. Onu isteklerini yerine getirdiğiniz zaman, sizde mutlu oluyorsunuz.

27 Aralık 2016 Salı BALIK Burç Yorumu:

Bugün çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz ve uzak kaldığınız arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya telefonla görüşebilirsiniz. Onlar, değişik organizasyonlarında sizin de bulunmanızı isteyebilirler. Dostlarınızın değişik teklifler karşısında kendinizi iyi hissedeceksiniz.