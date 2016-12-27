İskele’de altı kategoride 27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Minik Kız(800m), Minik Erkek(1000m), Yıldız Kız(800m) ,Yıldız Erkek(1500m), Genç Kız(1500m) ve Genç Erkek(3000m) kategorilerinde düzenlenen yarışlar öncesi Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Minik Kızlar: 1. Nur Çalış- 2.Alser Altıoğlu- 3.Aylin Hacıhasanoğlu

Minik Erkekler: 1. Salahi Kunduracı- 2. Necmi Tilki- 3. Buğra Kara

Yıldız Kızlar: 1.Merve Aydenek- 2. Hatice Gezer- 3. Sıla Okur

Yıldız Erkekler: 1.Ahmet Darık- 2. Duygu Ağcabey- 3. Hasan Tanrıkulu

Genç Kızlar: 1. Melisa Aylanç- 2. Fatma Bayrak- 3. Edanur Genç

Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp- 2. Ömer Ayağ- 3. Hacı Deniz

OKULLAR SIRALAMASI:

Minik Kızlar: 1. Yenierenköy İlkokulu- 2. Çayırova İlkokulu- 3. Ziyamet İlkokulu

Minik Erkekler: 1. Şht İlker Karter ilkokulu- 2. Ziyamet İlkokulu- 3. Mehmetçik İlkokulu Yıldız Kızlar: 1. Erenköy Lisesi- 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Mehmetçik Ortaokulu

Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. Polatpaşa Lisesi- 3. BekirpaşaLisesi

Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. İskele Ticaret Lisesi- 3. Erenköy Lisesi

Genç Erkekler: 1.Bekirpaşa Lisesi- 2. Karpaz Meslek Lisesi- 3. Erenköy Lisesi

İskele Ecevit meydanında son bulan koşularda başarılı olan sporculara kupaları Kaymakam Kemal Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Müdürü Ali Orçan, Belediye Müdür Vekili Tahir Musalar ve törene katılan müdür ile öğretmenler tarafından verildi.

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Türkiye’de ve KKTC’de geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen koşularda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Canbulat Ortaokul Müdürü Gülyüz Debeş, Spor Dairesi sorumlusu Kemal Mahirel, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu tarafından verildi.

Koşularda dereceye giren isimler şöyle:

Minik Kızlar (800M)

1.Nehir Emirzadeoğullari (Doğa Okulu)

2.Medine Özsay (Güvercinlik İlkokulu)

3.Şerife Su Mehmetoğullari (Doğa Okulu)

Minik Erkekler (1000 m)

1.Gökhun Gazloğlu (Doğa Okulu)

2.Ali Razi (Doğa Okulu)

3.Nejat Recep Oğur (Doğa Okulu)

Yıldız Kızlar (800 m)

1.Asya Koçak (Canbulat Ortaokul)

2.Zeynep Özbay (Canbulat Ortaokul)

3.Dilber Davulcular (Canbulat Ortaokul)

Yıldız Erkekler (1500 m)

1.Tamay Fenercioğlu (Çanakkale Ortaokul)

2.Arda Osmaneller (G.M.T.M.K)

3.Doğukan Gören (Çanakkale Ortaokulu)

Genç Kızlar (1500 m)

1.Narin Sevim (Namik Kemal Lisesi)

2.Beyza Celme (Namik Kemal Lisesi)

3.Cennet Fidan (Namik Kemal Lisesi)

Genç Erkekler (3000 m)

1.Selçuk Emre Yerdelen (Dr.Fazil Küçük Endüstri Meslek Lisesi)

2.Mustafa Gök (Ticaret Lisesi)

3.Halil İbrahim Esen (Ticaret Lisesi)

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Lefkoşa’da 27 Aralık Atatürk Koşuları düzenlendi.

Ferdi ve takım sıralamasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci oldu.