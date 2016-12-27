27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi
İskele’de altı kategoride 27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi.
İskele’de altı kategoride 27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Minik Kız(800m), Minik Erkek(1000m), Yıldız Kız(800m) ,Yıldız Erkek(1500m), Genç Kız(1500m) ve Genç Erkek(3000m) kategorilerinde düzenlenen yarışlar öncesi Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
Minik Kızlar: 1. Nur Çalış- 2.Alser Altıoğlu- 3.Aylin Hacıhasanoğlu
Minik Erkekler: 1. Salahi Kunduracı- 2. Necmi Tilki- 3. Buğra Kara
Yıldız Kızlar: 1.Merve Aydenek- 2. Hatice Gezer- 3. Sıla Okur
Yıldız Erkekler: 1.Ahmet Darık- 2. Duygu Ağcabey- 3. Hasan Tanrıkulu
Genç Kızlar: 1. Melisa Aylanç- 2. Fatma Bayrak- 3. Edanur Genç
Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp- 2. Ömer Ayağ- 3. Hacı Deniz
OKULLAR SIRALAMASI:
Minik Kızlar: 1. Yenierenköy İlkokulu- 2. Çayırova İlkokulu- 3. Ziyamet İlkokulu
Minik Erkekler: 1. Şht İlker Karter ilkokulu- 2. Ziyamet İlkokulu- 3. Mehmetçik İlkokulu Yıldız Kızlar: 1. Erenköy Lisesi- 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Mehmetçik Ortaokulu
Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. Polatpaşa Lisesi- 3. BekirpaşaLisesi
Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. İskele Ticaret Lisesi- 3. Erenköy Lisesi
Genç Erkekler: 1.Bekirpaşa Lisesi- 2. Karpaz Meslek Lisesi- 3. Erenköy Lisesi
İskele Ecevit meydanında son bulan koşularda başarılı olan sporculara kupaları Kaymakam Kemal Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Müdürü Ali Orçan, Belediye Müdür Vekili Tahir Musalar ve törene katılan müdür ile öğretmenler tarafından verildi.
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Türkiye’de ve KKTC’de geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da yapıldı.
Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen koşularda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Canbulat Ortaokul Müdürü Gülyüz Debeş, Spor Dairesi sorumlusu Kemal Mahirel, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu tarafından verildi.
Koşularda dereceye giren isimler şöyle:
Minik Kızlar (800M)
1.Nehir Emirzadeoğullari (Doğa Okulu)
2.Medine Özsay (Güvercinlik İlkokulu)
3.Şerife Su Mehmetoğullari (Doğa Okulu)
Minik Erkekler (1000 m)
1.Gökhun Gazloğlu (Doğa Okulu)
2.Ali Razi (Doğa Okulu)
3.Nejat Recep Oğur (Doğa Okulu)
Yıldız Kızlar (800 m)
1.Asya Koçak (Canbulat Ortaokul)
2.Zeynep Özbay (Canbulat Ortaokul)
3.Dilber Davulcular (Canbulat Ortaokul)
Yıldız Erkekler (1500 m)
1.Tamay Fenercioğlu (Çanakkale Ortaokul)
2.Arda Osmaneller (G.M.T.M.K)
3.Doğukan Gören (Çanakkale Ortaokulu)
Genç Kızlar (1500 m)
1.Narin Sevim (Namik Kemal Lisesi)
2.Beyza Celme (Namik Kemal Lisesi)
3.Cennet Fidan (Namik Kemal Lisesi)
Genç Erkekler (3000 m)
1.Selçuk Emre Yerdelen (Dr.Fazil Küçük Endüstri Meslek Lisesi)
2.Mustafa Gök (Ticaret Lisesi)
3.Halil İbrahim Esen (Ticaret Lisesi)
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Lefkoşa’da 27 Aralık Atatürk Koşuları düzenlendi.
Ferdi ve takım sıralamasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci oldu.
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