275 TL’ye profesyonel selfie arkadaşı

Görünen o ki selfie çılgınlığının hız kesmeye niyeti yok. Özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça yaygın olan bu trend ilginç inavasyonların da ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu trendi paraya çevirmeye niyetli bir firma, kullanıcılarına bu alanda profesyonel destek vermek için hizmet vermeye başladı.

Japonya’daki bir firma kullanıcıların selfie’lerinde yer alacak oyuncular kiralamaya başladı.

Kullanıcılarına 2 saat boyunca bu oyuncuları kiralama imkanı sunan Family Romance isimli firma kullanıcıların bu süre zarfında oyuncuları ile istedikleri kadar selfie çekebileceklerini belirtiyor.

Söz konusu hizmetin bedeli ise 8 bin yen yani 275 TL