28 Aralık 2016 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

28 Aralık 2016 Çarşamba KOÇ Burç Yorumu:

Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. İkili ilişkilerinde karşı tarafın şartlarını kendi düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve içsel sesinizi dinlemelisiniz. Duygularınızı baskı altında tutmak, enerjinizin yoğunluğunu düşürüyor. Düşüncelerinizde bir kararsızlık söz konusu.

28 Aralık 2016 Çarşamba BOĞA Burç Yorumu:

Bugün görüşeceğiniz kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracaktır. İmajınıza yönelik çalışmalar yapacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

28 Aralık 2016 Çarşamba İKİZLER Burç Yorumu:

Duygusal ilişkilerinizde kafanızda oluşan yeni yorumlarınızla ilgili olarak, "mantığın çizdiği yol tartışılmaz" prensiplerinizi biraz yumuşatabilseniz, yenilendiğinizi hissedeceksiniz ve bu size yeni bir yaşam gücü sağlayacak İşinizle ilgili ilginç sıra dışı gelişmeler ortaya çıkabilir. Belli bir mesafeyi korumaya çalışmalısınız.

28 Aralık 2016 Çarşamba YENGEÇ Burç Yorumu:

Ortak çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Evinizdeki eski eşyaları gözden geçirmeli veya yenilemelisiniz.

28 Aralık 2016 Çarşamba ASLAN Burç Yorumu:

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün sıradışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz ve gereken desteği vermelisiniz. Bugün Ay'ın konumu, olayları daha derin bir şekilde incelemenizi sağlayacak..

28 Aralık 2016 Çarşamba BAŞAK Burç Yorumu:

Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Güneş kombinasyon burcunuz Oğlak'ta seyrediyor. Başlangıç yapacağınız işlerde kendinizi güçlü hissediyorsunuz.

28 Aralık 2016 Çarşamba TERAZİ Burç Yorumu:

Sevdiğiniz kişi ile beraberken harcamalarınızı pek denetlemek istemediğiniz için, daha sonra bütçenizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bugün olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuruluyor.

28 Aralık 2016 Çarşamba AKREP Burç Yorumu:

Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars sayesinde kendinizi enerjik hissetmeye devam ediyorsunuz. Bugün duygusal derinliğinizi karşı tarafa yansıtmak isteyeceksiniz.Özellikle kıskançlıklar söz konusu olduğu zaman agresif ve kaprisli oluyorsunuz. Partnerinizin her söylediği sözden olumsuz etkileniyorsunuz.

28 Aralık 2016 Çarşamba YAY Burç Yorumu:

Özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden korkuyorsunuz. Bugün Ay bilinçaltınızı yoğunlaştırabilir ve derin düşüncelerin altından kalkmanız zorlaşabilir. Keskin ve sezgisel düşüncelerinizin sizi rahatsız etmesi sonucu, hareketli bir gün yaşıyorsunuz. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.

28 Aralık 2016 Çarşamba OĞLAK Burç Yorumu:

Bazı olayları araştırırken, detaylar üzerinde yoğunlaşmak yerine pratik düşünmeyi tercih edeceksiniz. Aşk ve sosyal konularda istediğiniz performansı sağlamak istiyorsanız,daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Çevrenizde dikkat çekici bir şekilde hareket etmeniz yüzünden tepki alabilirsiniz. Bugün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

28 Aralık 2016 Çarşamba KOVA Burç Yorumu:

Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Bugün yeni görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor.

28 Aralık 2016 Çarşamba BALIK Burç Yorumu:

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işi bitirme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz.. Beklentilerinizde fazla uç davranıyor ve gerçekleşmediği zaman da çok üzülüyorsunuz. Kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerleyen Jüpiter, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde arttırırken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak.