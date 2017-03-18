28 göçmen KKTC yolunda yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Mersin’den yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek isteyen 3’ü çocuk 28 göçmeni Akdeniz açıklarında yakaladı. Şahısların whatsapp grubu oluşturdukları, buradan mesajlaşarak Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz’de yaptıkları devriye sırasında kendilerine ulaşan bir istihbarat doğrultusunda KKTC’ye yaklaşık 12 mil mesafedeki Rana isimli tekneyi takibe aldı. Yapılan izleme ve çalışma sonrasında teknenin düzensiz göçmen taşıdığını belirleyen ekipler, tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda 27 Suriyeli ile 1 Filistinli göçmen yakalandı. 3’ü çocuk 28 kişi kontrollü bir şekilde Bozyazı Limanında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından 28 kişi, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahısların whatsapp grubu oluşturdukları, buradan mesajlaşarak Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptıkları, ilk önce İstanbul’a gittikleri, daha sonra ismini bilmedikleri bir aracı tarafından kişi başı 300 dolara Mersin’e geldikleri ve buradan tekneye binerek Akdeniz’e açıldıkları öğrenildi.