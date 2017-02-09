28 Nisan-6 Mayıs'ta Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Güzelyurt Sanat Derneği’ni kabul etti.

Dernek yönetimi Bakan Berova’yı 28 Nisan -6 Mayıs tarihleri arasında düzenledikleri Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali’ne davet etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Berova kabuldeki konuşmasında festivallerin kültürün yaşatılması ve paylaşılması adına önemli olduğunu söyledi.

Kültür Dairesi aracılığıyla bu tür etkinlikleri düzenleyen derneklerin yanında olacaklarını kaydeden Berova, “Kültürünü sahiplenmeyen, yaşayamayan ve yaşatamayan toplumlar varlığını yitirmiş olacak” dedi.

Özdemir Berova, Güzelyurt’ta ve Kıbrıs Türk kültürel yaşamında önemli yere sahip olan Güzelyurt Sanat Derneği heyetini kabul etmekten mutluluk duyduğunu da kaydetti.

Güzelyurt Sanat Derneği Başkanı Ayhan Bıçaklı, festivalin 21’inci kez düzenleneceğini söyledi.

Bıçaklı, Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali’nin 9 gün süreceğini ve 4 yabancı grubun katılmasının planlandığını belirtti.

Ayhan Bıçaklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı da aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.