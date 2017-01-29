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28 Ocak çekilişi gerçekleşti

28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 28 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “53589” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “53589” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Hüseyin Hoca tarafından satıldı.

28.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

53589  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49426  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

55021  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36417  38932  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03153  51039  70500  74958  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09897  12762  29123  36740  39110  39722  71857  74129  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00116  02969  03960  03978  04142  04144  32634  33952  64874  79848  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04618  04832  04943  29231  32967  34632  37912  39231  39831  53812  54963  59868  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31789  33681  34813  36300  36906  42921  44419  46167  49475  50465  53938  55813  56002  56756  64972  71252  71918  72136  77957  79607  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21 59

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4 8

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