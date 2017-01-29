28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıldı. 28 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “53589” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “53589” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Hüseyin Hoca tarafından satıldı.

28.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

53589

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49426

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

55021

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36417 38932

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03153 51039 70500 74958

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09897 12762 29123 36740 39110 39722 71857 74129

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00116 02969 03960 03978 04142 04144 32634 33952 64874 79848

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04618 04832 04943 29231 32967 34632 37912 39231 39831 53812 54963 59868

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31789 33681 34813 36300 36906 42921 44419 46167 49475 50465 53938 55813 56002 56756 64972 71252 71918 72136 77957 79607

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21 59

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4 8