3 boyutlu Atatürk

Anıtkabir'e gidip Atatürk'ü ziyaret etmek isteyenler artık Atatürk'ün 3 boyutlu görüntüsüyle yan yana fotoğraf çektirebilecek.

Özel hazırlanmış bir pano ve cep telefonlarına ücretsiz yüklenen yeni bir uygulama. O panonun önünde duruyorsunuz yanınızda 3 boyutlu bir Atatürk görüntüsü beliriyor. Ve Atatürk'le yan yana fotoğraf çektirebiliyorsunuz.

Sistem Eskişehir Tepebaşı belediyesii tarafından 2014 yılında geliştirildi. Ve önce AVM'lerde uygulandı, ardından arkadaki pano Anıtkabir'in 5 ayrı noktasına yerleştirildi.

Bu uygulamayı geliştiren Eskişehir Tepebaşı belediyesine Anıtkabir komutanlığı tarafındna Anıtkabir'e hizmet nişanı verildi.