3 genç hırsızlığa karıştı

Gemikonağı’ndaki “Akdeniz OffLicence” adlı alkollü içki satılan yerden önceki gece yarısı iki şişe içki çalan 4 genç tutuklandı.

Tutuklananların H.S. (E-21), K.K.T.(E-18), B.M. (E-20) ve J.O. (E-21) olduğu ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.