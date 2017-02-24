3 genç hırsızlığa karıştı
Gemikonağı’ndaki “Akdeniz OffLicence” adlı alkollü içki satılan yerden önceki gece yarısı iki şişe içki çalan 4 genç tutuklandı.
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Gemikonağı’ndaki “Akdeniz OffLicence” adlı alkollü içki satılan yerden önceki gece yarısı iki şişe içki çalan 4 genç tutuklandı.
Tutuklananların H.S. (E-21), K.K.T.(E-18), B.M. (E-20) ve J.O. (E-21) olduğu ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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