Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 3 gün bekledi
3 gün bekledi

3 gün bekledi

“Kocam beni aldatıyor” diyerek, sevgilisinin evini basan Zeliş Kaya, ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı

A+A-

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cuma gecesi eşinin kendisini aldattığına inandığı kadının evini basan ve kapısını kırarak içeri girdikten sonra ortalığı dağıtan Zeliş Kaya, dün kendisine yapılan dava tebliğinin ardından serbest bırakıldı.

Diyalog muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, Zeliş Kaya isimli zanlı mahkeme huzuruna çıkarılmadan, kendisine “mülke tecavüz” suçundan dava okunmasının ardından evine gönderildi. Kaya’nın ileriki bir tarihte yargılanacağı kaydedildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.