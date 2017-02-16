3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Lefkoşa'da bir markete girerek sigara ve dükkan sahibine ait ziynet eşyası çalan zanlı Mehmet Dikmen ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı ile birlikte tutuklanan Hasan Taş ise bağlantısı olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mehmet Dikmen'in 31 Ocak tarihinde, 02.05 - 02.40 saatleri arasında meydana gelen “Dükkân açma, hırsızlık” suçlarından methaldar olduğunu aktardı. Tarman zanlının Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldığını söyledi.

Ziynet eşyalarını da sirkat etti

Polis zanlıların ayrıca market sahibine ait kasa içerisinde muhafaza ettiği altından mamul yüzük, kolye gibi muhtelif ziynet eşyalarını çalarak ayni yerden çıkış yaptığını ifade etti. Polis olayın polisin bilgisine geldiğini ve bir soruşturma başlatıldığını ve kuyumcuların gezilerek soruşturulduğunu ve şüpheli olan zanlının tarife uygun olan kolye ve yüzükleri 2 farklı kuyumcuya farklı zamanlarda götürerek nakde çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ek olarak 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süresi uzatıldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tahkikatın aydınlatıla bilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.