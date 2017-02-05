3 gün tutuklu bekleyecek

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen zanlı Derrick Nkemakolam Ekeman’ın üzere tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Derrick Nkemakolam Ekeman’ın 4 Şubat tarihinde, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifade verdi

Polis olayın akabinde tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul etiğini ancak alınan emarelerin tahlile gönderileceğini ve zanlının uyuşturucuyu aldığı kişinin arandığını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturmanın aydınlatıla bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.