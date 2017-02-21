3 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen üç kişi tutuklandı.
Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 13.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.Ç. (E-31) ve P.S.E’ye (E-36) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde yapılan aramada; M.Ç’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında, P.S.E’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İki zanlı tutuklandı.
Öte yandan dün saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapan O.A’ya (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu ise üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. O.A’nın tutuklandığı bildirildi.
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