3 polis hastanelik oldu

Nadire Bahadi

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu’nda görev yapan 3 polis memuru dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

24- 48 vardiya usulü çalışan ve nöbet saatlerinin sona ermesine kısa bir süre kala aynı anda bulantı, kusma ve kalp çarpıntısı şikayetleri ile ambulans ve polis arabaları ile birlikte hastaneye sevk edilen Yenal Hüdakan, Salih Demirci ve Osman Karaismail isimli 3 polis memuru yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yarı baygın ve bilinçleri kapalı şekilde hastaneye kaldırılan polislerin toksit zehirlenmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.

Topal: Neden zehirlendikleri araştırılıyor

Konu ile ilgili Havadis’e konuşan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal, Yenal Hüdakan, Salih Demirci ve Osman Karaismail’in kusma, bulantı ve kalp çarpıntısı şikayeti ile ilk önce acil servise alındıkları, ilk müdahalenin ardından ise kalp çarpıntısı nedeni ile Kroner Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldıklarını söyledi. Polis memurlarının ilk bulgulara göre zehirlendiklerini açıklayan Başhekim Topal, 3 polisin de sağlık durumlarının iyi olduğunu hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Topal Yenal Hüdakan, Salih Demirci ve Osman Karaismail’in zehirlenme sebeplerinin araştırıldığını belirtti.