3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması başladı

Rahme Çiftçioğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, sanatçıların KKTC’ye gelmesiyle bugün başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen ve Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak etkinlik, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, sanatı birlikte üretmelerine imkân sağlamak ve KKTC sanatçıları ile yurt dışından gelecek sanatçıların deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında bugün Girne’de Büyük Anadolu Otel’de saat 17.30’da düzenlenen basın toplantısıyla sanatçılar kamuoyuna tanıtıldı.

Sanatçıların kendilerini ve sanatlarını tanıtan sunumlar gerçekleştireceği basın toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, Proje Koordinatörü ile Küratörü İpek Denizli Karagöz, Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşem Tomgüsehan birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda, Girne’ye Uluslararası Kadın Sanatçılar Müzesi açılması hedefi de aktarıldı.

BEROVA: “BARIŞI, UZLAŞIYI VE SEVGİYİ İÇİNDE TAŞIYAN KADINLARI DAHA ETKİN GÖREVLERDE GÖRMEYİ ARZULUYORUM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen tüm etkinliklerin anlamlı olduğunu kaydederek, “Böyle bir günde sanatın ve sanatçının etkin olmasını çok daha anlamlı buluyorum. Hayata emeğiyle, kalemiyle eserleriyle ve düşünceleriyle katkı koyan tüm kadınları kutluyorum” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak üreten, üretmek isteyen veya bu konuda fikri olan kadınların yanında olduklarını vurgulan Berova, “Ülkede ve dünyada barışı yakalayabilmek için barışı, uzlaşıyı ve sevgiyi içinde taşıyan kadınları daha etkin görevlerde görmeyi arzuluyorum” ifadesine yer verdi.

GÜNGÖRDÜ: “TANINMAMIŞ BİR ÜLKE OLARAK KÜLTÜRLE, SANATLA VE SPORLA ADIMIZI DÜNYAYA DUYURULABİLİRİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise hayatın her alanında üretmenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Sanatla birçok başarıya ulaşılabilir. Tanınmamış bir ülke olarak kültürle sanatla ve sporla adımızı dünyaya duyurulabiliriz” dedi.

Girne’ye Uluslararası Kadın Sanatçılar Müzesi açılması konusuna da işaret eden Güngördü, “Şartlarımızı biraz da zorlayarak müze projesine destek verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda Kıbrıs’ta bir ilki başarmış olacağız” şeklinde devam etti.

Sanatın, ülkelerin gelişmişlik düzeyini en önemli göstergelerinden olduğunu belirten Güngördü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile son dönemde sanat konusundaki iş birliklerini yükselttiklerini, okullarla ilgili de işbirlikleri olduğunu söyledi. Güngördü, Bakan Berova’nın da Girneli olduğunu belirti.

TUNÇALP: “HER ZAMAN BÖYLE ANLAMLI PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, böyle anlamlı bir projenin 3’üncüsünde de yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünya sanatçılarını hem ülke sanatçılarıyla hem de kültür ve doğayla buluşturduklarını ifade eden Tunçalp, “Bize böyle bir şans verildiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Tunçalp, her zaman böyle anlamlı projeleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

KARAGÖZ: “GİRNE’DE ULUSLARARASI KADIN SANATÇILAR MÜZESİ AÇMAK İSTİYORUZ”

Proje Koordinatörü ile Küratörü İpek Denizli Karagöz ise konuşmasında, “Bu yola girdiğimde büyük zorluklarla karşılaşacağımı düşündüm. Ada küçük, hayaller ve projeler büyük. Maddi katkıların boyutu ortada. Ama devlet büyükleri projemize, ekip bütünlüğümüze inandı. Ben değil, biz olmayı başardık” dedi.

Bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın 5’incini tamamladıklarında Girne’de Uluslararası Kadın Sanatçılar Müzesi açmak istediklerini ifade eden Küratörü İpek Denizli Karagöz, “Yani bu buluşma, etkinlikten ya da sempozyumdan ibaret değil” ifadesine yer verdi.

TOMGÜSEHAN: “KADIN SANATÇILARIMIZI DRAMA ARACILIĞI İLE TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşem Tomgüsehan etkinlikte son sözü alarak, dramanın hem eğitimin, hem de sanatın içinde olduğunu söyledi.

Sanatçılarla ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışabilmenin alanları için önemli olduğunu kaydeden Tomgüsehan, “Kadın sanatçılarımızı drama aracılığı ile toplumun farklı kesimleriyle buluşturacağız” dedi.

Bu etkinliğin kültürel gezilere de ev sahipliği yapacağını belirten Ayşem Tomgüsehan, “Ülkemizi drama ile tanıtmak istiyoruz. Bu hem eğlenceli hem de öğrenmek için en etkili yöntem.... Konuk sanatçıların ülkemizi ülkelerinde güzelliklerle anlatmasını istiyoruz. ” dedi.

Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek halka açık drama atölyeleri, yarın 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olduğunu ifade eden Tomgüsehan, bu etkinliğin 5 Mart Pazar günü de yetişkinlerin katılımına yönelik olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğrencilerle de bir araya geleceklerini ifade eden Tomgüsehan, 6 Mart Pazartesi günü Gazimağusa Meslek Lisesi ile Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan öğrencilerle bir araya geleceklerini aktardı.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson, Kosova’dan Arbana Hajredinaj, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl ile KKTC’den Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale katıldı.

ONUR KONUĞU NİLGÜN GÜNEY

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğine bu yıl ilk kez bir sanatçının da onur konuğu olarak katılması ve onur konuğunun KKTC’den Nilgün Güney olması kararlaştırıldı. Güney, onur konuğu olarak bugünkü toplantıda yerini aldı.

Etkinlik süresince, Girne Halk Kütüphanesi’nde, arzu edenlerin katılabileceği drama atölyeleri de düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek halka açık drama atölyeleri, yarın 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik ve 5 Mart Pazar günü de yetişkinlerin katılımına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik atölyenin Drama Liderleri Şenay Horoz Hürol ve Öznur Yaşa olurken yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek “Okuyan Kadın” temalı atölyenin Drama Liderliğini Pervin Hürelli Sevilir yapacak. Yetişkinlere yönelik olan drama atölyesi kapsamında bir de duvar resmi çalışması yapılacak.

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’ndeki çalışmalarını sürdürecek olan 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların çalışmaları 9 Mart Perşembe günü İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.