3 yaşında kız çocuğu annesinin cesedinin başında bulundu

ABD'nin Connecticut eyaletinde 3 yaşında bir kız çocuğu, annesinin cesedinin başında bulundu.

Connecticut eyaleti yetkilileri, bir kız çocuğunun East Hartford şehrinde bir apartman dairesinde, ölen annesinin yanında günlerce yalnız kaldığını ifade etti.

Polis Amiri Joshua Litwin, bakıcısına günlerdir bırakılmayan küçük çocuğu kontrol etmeye giden sosyal hizmet uzmanının 37 yaşındaki anneyi yatak odasında ölü bulduğunu söyledi.

Litwin, 3 yaşındaki kızın, günlerce yere dökülmüş kahvaltılık gevrekleri yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Küçük çocuğun susuz kaldığını ancak sağlıklı olduğunu dile getiren Litwin, kızın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Çocuğun kaç gündür evde yalnız olduğuyla ilgili kesin bir bilgiye şu an için sahip olmadıklarını ifade eden polis yetkilileri, "bir kaç günden fazla" olduğunu bildirdi.

Annenin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.