3 yaşındaki oğlunun sorusu ölümden kurtardı

Berlin'de yaşayan N.D., 2 Mart'ta yatak odasında eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. 16 bıçak darbesi alan N.D.'nin böbreği zarar gördü, sol güzüne giden sinirler zedelendi. Bu yüzden sol gözünü tama açamıyor. N.D., beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. N.D., tedavi gördüğü hastanede eşinin saldırısını ve nasıl hayatta kaldığını Hürriyet'e anlattı:

“Bir süreden beri geçimsizlik yaşıyorduk. Ben ayrılmak istiyordum. O ise hem beni, hem de ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Anne babası geçen yıl onu İstanbul'a çağırdı. 10 ay İstanbul'da kaldı. Çocukları görsün, karşılıklı hasret gidersinler diye ben de yazın çocukları İstanbul'a götürdüm. Ama dönüşte iki oğlumun pasaportuna el koydu ve onları benimle Berlin'e göndermedi.”

KÜFÜR ETTİ, TOKAT ATTI

“Hukuken bir şey yapamadım. Ben de çocuklarımın hasretine dayanamadım. Onunla barışmış gibi yapıp İstanbul'a gittim ve iki çocuğumu aldım geldim. Ardımdan o da geldi. Ancak onunla aynı evde kalmamak için ben bir arkadaşımda kaldım. O da Berlin'deki amcasının oğlunun evinde. Bir süre önce ben evime taşındım. Bu kez o da geldi. Bana saldırdığı gün küfürler etti, iki tokat attı. Ben de yine kavga çıkmasın diye sokağa çıkmaya karar verdim. Üstümü değiştirmek için yatak odasına geçtim. Çocuklarımın üçü okuldaydı. Üç yaşındaki oğlum da oturma odasında oynuyordu.”

'KENDİM YAPTIM' DE

“Ben yatak odasında üzerimi giyerken, odaya girdi. Beni yatağın üzerine itti, üzerime oturdu ve bıçaklamaya başladı. Bir yandan üzerimden atmaya çalışıyordum, bir yandan da bıçak darbelerinden kurtulmaya... Bağırdım ama eliyle ağzımı kapattı. Tam o sırada üç yaşındaki oğlum yanımıza gelmiş. Yatağa çıkmış. Babasının elinde bıçağı görünce, 'Baba annemi mi keseceksin?' diye sordu. Sonra da 'Anne sen kan olmuşsun kalk elini yıka' dedi. Oğlumun bu sorusu üzerine bıçaklamaktan vazgeçti. İlk yardım ekibini çağırması için yalvardım. Bana, 'Eğer sinirlerim bozuldu, kendi kendimi bıçakladım dersen çağırım' dedi. Kabul ettim. Oğlum odaya gelip o soruyu sormasa beni öldürecekti. Oğlum sorusu sayesinde hayatta kaldım.”