30 Aralık 2016 Cuma Günlük Burç Yorumları

30 Aralık 2016 Cuma KOÇ Burç Yorumu:

İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyor, maddeyle aranızda duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz. Sizi sıkan özel durumlardan uzaklaşmalısınız.

30 Aralık 2016 Cuma BOĞA Burç Yorumu:

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Dostlarınızın değişik teklifler karşısında kendinizi iyi hissedeceksiniz.

30 Aralık 2016 Cuma İKİZLER Burç Yorumu:

Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır. Bugün, sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz. Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak, depolamayı seviyorsunuz.

30 Aralık 2016 Cuma YENGEÇ Burç Yorumu:

Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Yapmanız gereken önemli olayları düşünmeli ve yalnız kalıp iç sesinizi dinlemeye özen göstermelisiniz. Bugün arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalı, olayları olduğu gibi kabul etmelisiniz. Güven duymaya ihtiyacınız var.

30 Aralık 2016 Cuma ASLAN Burç Yorumu:

Ay'ın bulunduğu konum, kişisel zevklerinizde özel duygularınızla birleştirecek ve sizi anlamlı bir armoni sunacaktır. Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

30 Aralık 2016 Cuma BAŞAK Burç Yorumu:

Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazır olmalısınız. Beklentilerinizin cevabı size olumlu gelecektir. Bugün özellikle sır saklama eğilimindesiniz.

30 Aralık 2016 Cuma TERAZİ Burç Yorumu:

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün kardeşlerle bağlarınızı güçlendirme adına yapacağınız işbirlikleri olumlu sonuç verecek.

30 Aralık 2016 Cuma AKREP Burç Yorumu:

Ay burcunuzda ilerliyor ve gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

30 Aralık 2016 Cuma YAY Burç Yorumu:

Bugün entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

30 Aralık 2016 Cuma OĞLAK Burç Yorumu:

Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçmelisiniz. Uzun vadeli çözüm bekleyen çalışmalarda sabırlı davranışlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Yatırımcı yönlerinizi arka plandaki işlerinizle, başarılı bir şekilde koordine edeceksiniz. Bugün, zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu, sizde olumsuzluk yaratabilir.

30 Aralık 2016 Cuma KOVA Burç Yorumu:

Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde, gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Risk alma konusunda acele etmemelisiniz.

30 Aralık 2016 Cuma BALIK Burç Yorumu:

Cinsel duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.