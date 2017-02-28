“300 dönüm tarlaya da razıyım”

Eniz Orakcıoğlu

Güzelyurt’a bağlı Yukarı Bostancı'da yer alan tarlaların birçoğu kullanılmadığı ve üreticiye verilmediği iddia edilirken kimi tarlalarda dağıtım için kriter belirlenmediği ve adil dağıtılmadığı kaydedildi.

Yeni Bakış’a ulaşarak ortada haksızlık olduğunu iddia eden hayvan üreticisi Yüksel İşkey, “Tarlaları yasal olmayan bir şekilde başka bölgelerdeki kişilere kiralamaktadırlar, hâlbuki öncelik köy halkının olması gerekir” dedi.

“Tarlalar haksız dağıtılıyor”

İşkey, yukarı Bostancıda yer alan ve her yıl, dönümü 25 TL’ye kiralanan tarlaların haksız dağıtıldığını vurgulayarak, “Akçay, Doğancı, Aşağı Bostancı hatta Gönyeli’den kişilere tarlalar kiralanırken, tarlaların bulunduğu yer olan Yukarı Bostancıdaki kişilere ya hiç yada çok az dönümler kiralanıyor. devlet memurları, belediye personeli, emekli öğretmen, emekli polis ve emekli komutanlara, kısacası 5 bin, 6 bin TL maaş alanlara 800 ile 1000 dönüm arası tarla kiralanıyor. Biz bölgeli ve sadece geçimini hayvancılıktan sağlayan kişilere ise 22 dönüm veya 30 dönüm arsa kiralıyorlar” şeklinde konuştu.

“90 TL kuraklık parası alınıyor”

Devletin haksız bir şekilde 5 bin, 6 bin TL maaş alan kamu çalışanlarına ve kamudan emekli kişilere 1000 dönüm arsa kiralandığı yetmiyormuş gibi birde 25 TL dönümü kiraladıkları bu tarlaları, dönümü başına 90 TL kuraklık parası aldıklarını söyleyen İşkey, “Haksız dağıtılan bu tarlaların bazıları hayvancı bile olmayan insanlara kiralanıyor” diye konuştu.

“Boş tarlaları bize kiralasınlar”

Konu ile ilgili defalarca kez içişleri Bakanlığı Kalem Müdürü ile konuştuklarını söyleyen İşkey, “Kullanılmayan boş olan tarlaları bizlere kiralamalarını talep ettik. Bölgede boşu boşuna devlete ait boş tarlalar bekliyor. Bizde bu tarlaları değerlendirmek için talepte bulunduk. Hatta bahse konu tarlaların parsellerini de sunduk, bize konu ile ilgileneceklerini söyleyip hiç bir şey yapmadılar” dedi.

“Devlet Emlak Dairesinde oyun oynanıyor”

Güzelyurt İskan Dairesinin suçu olmadığını belirten İşkey, “Biz başvurularımızı Güzelyurt İskana yapıyoruz, oradaki Başvurular Lefkoşa’da Devlet Emlak Dairesine gidince değişiyor ve bizlere oyun oynuyorlar. Bu durum biz hayvancıları çok mağdur ediyor. 40 yıldır bölgede hayvancılık yapanların bir dönüm arsası bile yok. Bize verdikleri 20-30 dönüm arsa ile hayvanlara ne yedireceğiz, bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“300 dönüm tarlaya da razıyım”

İşkey, sözlerine şu şekilde son verdi:

“Hayvancılar Birliği, Veteriner Dairesi ve Üreticiler Birliğine yıllardır üyeyim ama bu konuda haksızlığa uğruyorum. Halbuki 20 dönüm yerine, 300 dönüm tarla verseler, hem traktör alırım, hem de hayvanlarıma yedirecek yem bulabilirim. Herkese verdikleri gibi talebim 1000 dönüm arsa da değil.”