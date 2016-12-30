31 Aralık 2016 Cumartesi Günlük Burç Yorumları

31 Aralık 2016 Cumartesi KOÇ Burç Yorumu:

Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz fakat, bugün maddesel sorunlarınız, sevdiklerinizin önüne geçebilir. Geri plana attığınız kişiler için, suçluluk duymanıza neden yok. Özgürlüğünüzü istediğiniz gibi kullandığınız zaman, enerjinizin güçlendiğini hissediyorsunuz.

31 Aralık 2016 Cumartesi BOĞA Burç Yorumu:

Güneş, Venüs ve Ay kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerlemektedir. Kişisel becerilerinizi çevrenizle paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz. Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak, depolamayı seviyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacaksınız.

31 Aralık 2016 Cumartesi İKİZLER Burç Yorumu:

Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Yaşamı sorgulayabilir ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı gündeme getirebilirsiniz. Güçlü duygularınız sizi yorgun ve sinirli yapıyor. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. İsteklerinizde sabırlı bir tutum izleyerek, hedeflerinize ulaşmayı planlıyorsunuz.

31 Aralık 2016 Cumartesi YENGEÇ Burç Yorumu:

Bugün ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yatırımcı yönlerinizi arka plandaki işlerinizle, başarılı bir şekilde koordine edeceksiniz.

31 Aralık 2016 Cumartesi ASLAN Burç Yorumu:

Düşüncelerinizde ısrarcı davrandığınız için, çevrenize ters gelebilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız kafanızı kurcalıyor. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.

31 Aralık 2016 Cumartesi BAŞAK Burç Yorumu:

Güneş, Venüs ve Ay kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerlemektedir. Bugün partnerinizin davranış biçiminde olumsuz etkilenebilirsiniz. Yaşamınızı etkileyecek davranışlardan uzak kalmalı bazı fırsatların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz. Çevrenizle bağdaşmak zorunda kalabilirsiniz.

31 Aralık 2016 Cumartesi TERAZİ Burç Yorumu:

Çevrenizdeki olaylara odaklaşmadan önce, mükemmel olma isteğinizi denetlemelisiniz. Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Kardeşler ve yakın komşularınızla çatışmalar yaşayabilir ve arzu etmediğiniz bir ikilem içinde kalabilirsiniz.

Güven duygusunun eksik olduğu ortamlardan hemen uzaklaşıyorsunuz.

31 Aralık 2016 Cumartesi AKREP Burç Yorumu:

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

31 Aralık 2016 Cumartesi YAY Burç Yorumu:

Bugün Ay'ın konumu, para evinizi etkilemekte, dünyevi ve maddesel konular gündem kazanmaktadır. Kapasitenizin üstünde talepleriniz olacak. Sizden beklenmeyen bir performans ortaya koyuyorsunuz. Zamanlama konusunda dikkatli hareket etmelisiniz. Bugün kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

31 Aralık 2016 Cumartesi OĞLAK Burç Yorumu:

Bugün Ay burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona duygusal sürprizler yapabilir ve maddi destek verebilirsiniz. Çevrenizde, sözde iyi niyetli kişilere dikkat etmelisiniz.

31 Aralık 2016 Cumartesi KOVA Burç Yorumu:

Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da güçlü olmanıza neden oluyor. Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda, tereddütleriniz olmasın. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz. Farklı bakış açınınız bugün ses getirecek.

31 Aralık 2016 Cumartesi BALIK Burç Yorumu:

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Karşınızdaki kişilere güvenmediğiniz zaman, olaylara bakış açınız anında değişiyor. Sosyal faaliyetlerinizin artması sizin için önemli gelişmelere neden olacak.